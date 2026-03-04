Nicolussi Caviglia sul suo nuovo allenatore: “Cuesta? Tante idee e grande carattere”

L'ex centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia ha incontrato venticinque bambini in occasione dell'appuntamento organizzato dal Parma "Gialloblù Youth Reporters" che lo hanno praticamente intervistato. Tra domande sulla sfera privata ed altre più di campo, al regista gialloblù è stato chiesto anche del rapporto che si è creato dentro e fuori il rettangolo verde con il suo nuovo allenatore, Carlos Cuesta .

"Con lui mi trovo molto bene - dice Nicolussi Caviglia (battute raccolte da parmalive.com) -, anche se sono arrivato solo da un mese. E' un allenatore con idee e carattere nonostante la giovane età. Ti chiede tanto anche in allenamento, ho imparato durante la carriera che quello che fai in allenamento te lo ritrovi in partita. E' una cosa che lui osserva molto, poi ci tiene a vedere la competizione anche durante l'allenamento. Ci fa fare sfide per allenare questo aspetto, che in partita è fondamentale".