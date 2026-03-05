Cuadrado: “A Pisa mi sento davvero a casa. Meritavamo più vittorie”

Juan Cuadrado la scorsa estate ha scelto di ripartire dal Pisa. Il colombiano ha però avuto molti problemi fisici, e la squadra non decolla. Oggi l'ex viola ha parlato del suo rapporto con l'ambiente"

"Il futuro non so cosa mi riserverà. Sono contento di essere a Pisa ma la decisione non spetta solo a me. La città mi piace molto ed è tranquilla. Mi sento a casa. La mia forma fisica? Adesso sono all’80%, non importa il minutaggio che mi concederà il mister, sono sempre a disposizione. Siamo una squadra forte che segue ciò che dice l’allenatore: crediamo in quello che facciamo, meritavamo più di una vittoria. Juventus? Sabato sarà una partita bellissima e piena di emozioni. Tornare in uno stadio che per me ha significato tantissimo sarà speciale. È un club che mi ha aiutato non solo come calciatore, ma anche come persona: li sono cresciuto, li sono cresciuti i miei figli, lì ha vissuto la mia famiglia."