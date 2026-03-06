Viola News
Kayode sempre più rimpianto? Verso l’azzurro, Buffon: “Sta facendo benissimo”

Gianluigi Buffon
Il capo delegazione azzurro fa i complimenti al terzino ex viola
Il capo delegazione dell'Italia Gigi Buffon ha parlato in un'intervista al Messaggero dove si è soffermato sui giovani che stanno facendo bene in giro per l'Europa:

Giovani? Una sorpresa grande è Palestra, ha fatto vedere qualcosa di clamoroso. Un altro che sta facendo molto bene, è Kayode. Anche Vergara, uno che non ti lascia indifferente. E anche Pisilli

