Kayode sempre più rimpianto? Verso l’azzurro, Buffon: “Sta facendo benissimo”

Il capo delegazione dell'Italia Gigi Buffon ha parlato in un'intervista al Messaggero dove si è soffermato sui giovani che stanno facendo bene in giro per l'Europa:
Il capo delegazione azzurro fa i complimenti al terzino ex viola
Giovani? Una sorpresa grande è Palestra, ha fatto vedere qualcosa di clamoroso. Un altro che sta facendo molto bene, è Kayode. Anche Vergara, uno che non ti lascia indifferente. E anche Pisilli
