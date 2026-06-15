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Annata da incorniciare per Favasuli. I tifosi lo incoronano MVP stagionale

Favasuli
Costantino Favasuli votato dai tifosi del Catanzaro come miglior giocatore stagionale. E adesso il mercato impazza
Redazione VN

Quella del Catanzaro è stata un'ottima stagione, nonostante abbia fallito l'accesso alla massima serie. E fra i tanti giocatori che hanno reso alla grande sotto la guida di Alberto Aquilani, ce n'è uno che Firenze conosce molto bene. Si tratta di Costantino Favasuli, che è stato votato dai tifosi giallorossi come miglior giocatore stagionale della squadra. L'ex viola, per cui si parla anche di un possibile ritorno a Firenze, è finito nel mirino di diverse squadre vista l'annata estremamente positiva.

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