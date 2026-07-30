Mario Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del futuro di Costantino Favasuli, ex terzino della Fiorentina

Redazione VN
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Mario Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli parlando del futuro di alcuni dei suoi assistiti:

Favasuli merita di restare nel giro della Nazionale, ha dimostrato il suo valore. Rivedo in lui il Di Lorenzo di quando l'ho portato a Napoli. Ha richieste, non resterà al Catanzaro. Piace al Napoli, a Manna. Sarebbe il calciatore ideale per gli azzurri. A oggi non c'è una trattativa, vedremo in futuro
Favasuli Catanzaro

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