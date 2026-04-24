Benoît Cauet, ex centrocampista del Torino e oggi allenatore, ha rilasciato una lunga intervista a TorinoGranata.it parlando anche del lavoro di Vanoli alla Fiorentina:
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Ex Torino, Cauet: “La Fiorentina ha avuto difficoltà. Salva grazie a Vanoli”
L'ex centrocampista del Torino, Benoît Cauet, ha parlato del lavoro di paolo Vanoli alla Fiorentina
Penso che sia stato un campionato molto complicato. Il Torino è stato bravo a non cedere perché questo avrebbe potuto portare a un disastro. Fosse capitato la squadra si sarebbe trovata in difficoltà molto maggiori conquistando meno punti e oggi si ritroverebbe con un punteggio molto inferiore dell’attuale. Bravi i giocatori a tenere la testa sulle spalle per poter fare prestazioni giuste e portare a casa i punti necessari. Alla fine il Torino se l’è cavata abbastanza bene in questa stagione perché di fatto e salvo e mancano ancora cinque partite alla fine del campionato.
Ha poi continuato parlando della squadra di Vanoli:
Vedo una squadra come la Fiorentina che ha delle “armi” e un parco giocatori ben diversi e che ha avuto grossissime difficoltà e che si sta salvando grazie a un allenatore Vanoli, che voi del Toro conoscete benissimo. Il Torino ha fatto molti cambi in questa stagione, a partire dalla scorsa estate e anche l’allenatore non è lo stesso dell’inizio, proprio perché c’erano delle difficoltà dovute a tanti fattori.
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