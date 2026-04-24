Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Enzo Maresca direttamente dal super esperto di mercato fabrizio Romano. Il tecnico, sondato anche dalla Fiorentina, è il nome in cima alla lista del Manchester City per raccogliere l'eredità di Pep Guardiola. Nonostante non ci sia ancora nulla di firmato, la dirigenza dei Citizens ha individuato nel tecnico italiano il profilo ideale per dare continuità al progetto tecnico, indipendentemente da quando avverrà l'addio dello spagnolo, sia esso la prossima estate o nel 2027.