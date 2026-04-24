Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Enzo Maresca direttamente dal super esperto di mercato fabrizio Romano. Il tecnico, sondato anche dalla Fiorentina, è il nome in cima alla lista del Manchester City per raccogliere l'eredità di Pep Guardiola. Nonostante non ci sia ancora nulla di firmato, la dirigenza dei Citizens ha individuato nel tecnico italiano il profilo ideale per dare continuità al progetto tecnico, indipendentemente da quando avverrà l'addio dello spagnolo, sia esso la prossima estate o nel 2027.
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Maresca, City sempre più vicino. Romano: “In pole per sostituire Guardiola”
Il tecnico Enzo Maresca continua ad essere in cima alla lista dei candidati del City per sostituire Pep Guardiola
Il futuro della panchina dipenderà interamente dalla decisione finale di Guardiola, ma il club si sta già muovendo concretamente per preparare il terreno. Anche se altri club hanno manifestato interesse per Maresca, il City lo considera il candidato favorito e il nome principale su cui puntare per garantire una transizione fluida nel momento in cui Pep deciderà di attivare la sua uscita.
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