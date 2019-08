Ds Monza: “Grande serata in Coppa Italia. Abbiamo un attacco fortissimo”

Il direttore sportivo del Monza, Filippo Antonelli, è intervenuto ai microfoni di monza-news.it per commentare la qualificazione al terzo turno di Coppa Italia e l’ultimo acquisto messo a segno: “Una grandissima serata, di calcio vero, contro una squadra molto forte. E’ stata una partita emozionante (la nostra intervista esclusiva a Brocchi). Gliozzi è un attaccante forte fisicamente, potente ma anche veloce e bravo in acrobazia. Fa gol in tutte le maniere, è un ragazzo del ’95 che in C ha già fatto 42 gol. Secondo noi ha anche una prospettiva futura, andando ad arricchire un parco attaccanti che è già fortissimo”. IL PUNTO SULLA COPPA ITALIA