L'Aston Villa ha fatto un'offerta per Matteo Ruggeri, che potrebbe lasciare l'Atlético Madrid nelle prossime ore. Lo riporta Matteo Moretto, che spiega come l'ex Atalanta, accostato anche alla Fiorentina prima della chiusura dell'affare Valdepenas, sia il sostituto designato di Digne, passato al PSG.

I dettagli per Ruggeri

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Ora tutto dipende dal giocatore, che sta valutando l'offerta dell'Aston Villa e detiene in definitiva la chiave del suo futuro. Si prevede che l'Atletico generi un profitto dopo aver pagatoper Ruggeri la scorsa estate. La cifra, quindi, dovrebbe essere superiore ad essa. Del resto, ai Colchoneros è arrivato Alejandro Grimaldo dal Bayer Leverkusen che a sua volta ha preso Miguel Gutierrez dal Napoli, quindi il domino dovrebbe chiudersi in questo modo.