Associazione Inpista: “Un Sindaco tira l’altro”

Potevamo farci bastare decenni di polemiche infinite, pretestuosi ambientalismi di comodo, azzeccagarbugli costantemente all’opera e migliaia di rospi smeraldini di traverso? Non c’è niente da fare, a noi piace volare alto e… magari lo potessimo fare!! Siamo riusciti ad inserire anche il tema Aeroporto nella querelle Stadio a Firenze od a Campi Bisenzio. Eppure non sembrerebbe difficile da prendere una posizione in materia. Ipotesi Mercafir: se i tempi e le procedure sono condivisi da chi propone l’investimento, sembra la soluzione più percorribile e bene fa il Sindaco Nardella a caldeggiarla.

Con altrettanto buon senso e nel caso in cui queste condizioni non si verifichino, l’ipotesi Campi Bisenzio non deve essere scartata. Vi è però l’impressione che il richiamo ad una visione unitaria delle prerogative della Città Metropolitana e dell’utilizzo del suo territorio vengano adoperate in modo pretestuoso dal Sindaco di Campi, quasi non vedesse l’ora di aprire un nuovo fronte di polemiche con Firenze. Per chi come noi segue da anni le vicende legate alla nuova pista dell’aeroporto Vespucci, stona alquanto notare come 36 ettari di una porzione di territorio al limite dello sbandierato parco della piana, vengano offerti in un batter d’occhio ad un investitore privato ( e non in concessione….) per la costruzione dello stadio.

Non vogliamo certo opporci alla nuova casa della Fiorentina e, nel caso che l’ipotesi Mercafir non sia percorribile, l’opzione di Campi non ci sorprende. E’ giusto però richiamare ad un minimo di decenza chi ostinatamente ha sempre ritenuto la nuova pista come il male assoluto ed ha assecondato un certo ambientalismo di comodo che tuonava contro l’ipotesi aeroporto nel silenzio assordante di nuovi capannoni e centri commerciali che andavano a riempire la piana. Come non notare che il nuovo stadio dovrebbe sorgere a poche centinaia di metri in linea d’aria dall’Oasi di Focognano, per la quale il Masterplan aeroportuale prevede, correttamente, una serie di opere compensative a suon di milioni d’euro? Focognano non rappresenta più il simbolo della salvaguardia di quel prezioso e delicato ecosistema che solo la nuova pista avrebbe aggredito?

Chissà, forse coerenza vorrebbe che anche ACF Fiorentina fosse chiamata a trovare un’area della piana nella quale ricreare il medesimo habitat sottratto al territorio… E siccome era lecito aspettarsi un ulteriore salto di qualità, è intervenuto anche il Sindaco di Sesto Fiorentino per sottolineare l’inopportunità dell’intervento di Nardella. Per carità, ognuno fa ìl suo mestiere, ma taluni interventi sembrano avere più il sapore della consueta schermaglia politica che della sostanza del problema.. Certo è che una soluzione va trovata nel gioco delle polemiche infinite. Dando per scontato che la soluzione Campi sia quella più in sintonia con le esigenze di Commisso, non resta che condividere quanto espresso dal Sindaco Fossi in riferimento allo ” sviluppo della Città Metropolitana ed alle opportunità per il territorio in termini di infrastrutture e lavoro”.

Occorre poi fornire di contenuto e dare un significato a questo lodevole auspicio: che sia benvenuto lo stadio, che si facciano le opere viarie e tramviare necessarie al trasporto delle persone ma che, parimenti, si dichiari pubblicamente che il tutto non andrà ad interferire con il futuro aeroporto di Firenze e con il Parco della piana che ne conseguirà e proprio nell’ottica di uno sviluppo integrato dell’area metropolitana. Se la richiesta dello stadio dovesse rappresentare il consueto cavallo di Troia per dire che la piana non può accogliere altro-( altro cosa poi?)- è bene che si sappia che di aeroporto se ne parla da 40 anni mentre di stadio a Campi da un mese.

Giacomo Tesi- Consigliere ASSOCIAZIONE INPISTA! Per la nuova pista dell’aeroporto di Firenze