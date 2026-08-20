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Novità importante per il Monza, che da neopromossa proverà a salvarsi nella Serie A 2026/27: l'ex calciatore Pedro Obiang, che in carriera oltre a quella dei brianzoli ha vestito le maglie tra le altre di Sassuolo, Sampdoria e West Ham, è il nuovo direttore sportivo del club.

AC Monza comunica che Pedro Obiang è il nuovo Direttore Sportivo del Club. La stagione 2025-26, in cui ha contribuito a riportare i biancorossi in Serie A con 36 presenze e 2 reti, è stata l’ultima da calciatore per Obiang, che dopo 16 anni di carriera ha deciso di intraprendere un nuovo ruolo, passando dal campo alla scrivania. Una nuova affascinante sfida che il Club brianzolo gli ha proposto e che lui è pronto ad affrontare, con lo stesso carisma, la stessa professionalità e la stessa dedizione che hanno caratterizzato ogni tappa della sua carriera.

Obiang gestirà quindi le trattative del Monza, ivi compreso il rientro alla Fiorentina dal prestito secco di Kouadio nel 202 e il futuro degli ex viola Cutrone e Colpani.