Come riporta l'Ansa, Bartol Franjic è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico per una lussazione acromion-claveare dopo l'infortunio rimediato nel corso della gara in trasferta contro il Milan di fine agosto. Ne dà notizia il Venezia in un comunicato. L'operazione è stata eseguita all'Humanitas di Milano dal professor Alessandro Castagna, responsabile della Chirurgia della spalla dell'istituto. Il difensore inizierà ora il percorso riabilitativo secondo le indicazioni dello specialista. I tempi di recupero saranno definiti sulla base dell'evoluzione clinica e funzionale: si stima un'assenza di circa tre mesi.

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