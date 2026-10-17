La Curva del Venezia non dimentica Giovanni Stroppa dedicandogli uno striscione
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Dopo l'esonero di Giovanni Stroppa, il Venezia è impegnato nella sfida contro il Napoli. La panchina dei lagunari è stata affidata a Davide Nicola, ma i tifosi del Venezia non dimenticano l'ex allenatore.
Nei primi minuti della partita, infatti, la curva ha esposto uno striscione di tributo che recita:
Uomo vero, per sempre nella storia. Grazie mister Stroppa
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