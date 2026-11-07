L'analisi brutale di Alberto Aquilani dopo la sconfitta del suo Sassuolo con la Roma, la quinta di fila
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L'allenatore del Sassuolo, Alberto Aquilani, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta contro la Roma all'Olimpico, che potrebbe costargli anche la panchina. Le sue parole:
Nelle ultime partite si è visto, al primo segnale si mollava. Oggi non è stato questo il problema, ma una serie di altri problemi. Problema di personalità? Anche. Può essere coraggio, personalità, ma anche qualità. Oggi hai visto troppo poco in tutto. La Roma non ha niente a che fare con noi, ma ci si poteva aspettare qualcosa in più. Da questa estate abbiamo diversi problemi in difesa: ad intervalli non abbiamo mai avuto tutti, dovendo sempre cambiare. Oltre a questo ci sono stati anche tanti errori, prendiamo gol troppo facili. Io la fiducia della società l'ho sempre sentita, ma sò che un allenatore se perde 3/4 partite di fila viene messo in discussione. Però non è la società ad andare in campo, ma i giocatori. Sia io che i calciatori dobbiamo capire che scendere in campo in Serie A pretende di più. Non riusciamo a fare tre passaggi di fila.
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