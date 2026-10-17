Antonio Raimondo ha raccontato la tripletta contro il Sassuolo
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Antonio Raimondo, attaccante del Frosinone e capocannoniere della Serie A, ha raccontato la tripletta contro il Sassuolo ai microfoni di Radio Deejay. Le sue parole:
Cerco sempre di dare il massimo, di seguire le idee del mister e di dare una mano alla squadra. Poi, ovviamente, quando fai gol fa sempre piacere, però l'attaccante vive per il gol e sono contento di questo momento, ma c'è ancora tanto da lavorare. Tripletta? L'ultimo, perché dai, fare tre gol è speciale, quindi penso l'ultimo sia più bello. La doppia finta sulla prima rete? Per non fare una figura di merda. Ho visto che il portiere era andato a terra e, per assicurarmi, ne ho fatta pure un'altra, per essere sicuro.
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