Qui Milan, la sosta miete vittime? Leao torna a casa, un altro big non si allena

Dopo Estupiñan e Saelemakers, continuano i problemi per Allegri in vista della partita contro la Fiorentina. Come riporta L'Equipe, c'è preoccupazione per Adrien Rabiot. Il centrocampista non si è allenato oggi con la nazionale a causa di una botta al polpaccio. Il ct Deschamps in conferenza stampa, ha spiegato la situazione: "Rabiot non si è allenato per precauzione: ha ricevuto un colpo al polpaccio e bisogna lasciargli un po’ più di tempo". Il francese rischia di saltare la partita contro l'Islanda ma potrebbe rientrare regolarmente a disposizione del Milan di Allegri dopo la sosta.