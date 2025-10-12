Milan, Allegri studia il sostituto di Saelemaekers. Le opzioni a disposizione

In vista della sfida contro la Fiorentina Massimiliano Allegri dovrà cambiare qualcosa a causa dell'infortunio rimediato da Alexis Saelemaekers. La prima opzione del tecnico rossonero è Zachary Athekame, svizzero arrivato in estate dallo Young Boys. Sarebbe la soluzione più naturale per evitare uno sconvolgimento della formazione titolare date le sue caratteristiche di corsa e attacco alla profondità.