Qui Juve, Spalletti può sorridere. In vista della Fiorentina recupera due difensori

La Juventus può sorridere in vista della sfida contro la Fiorentina. Come riportato da Sky Sport, Luciano Spalletti potrà contare sui rientri di due difensori: Lloyd Kelly, out nelle sfide contro Cremonese, Sporting e Torino per un problema muscolare e Juan Cabal, assente dalla gara di Champions League contro il Villarreal.
L'aggiunta di queste due pedine permettono a Spalletti di passare a una difesa a quattro. Il tecnico bianconero potrà lavorare su un eventuale cambio di modulo dato che i difensori non sono partiti per le rispettive nazionali.
