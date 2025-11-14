Doppia tegola per il Torino: Baroni perde due titolari durante la sosta

La Serie A si ferma per la pausa nazionali e in casa Torino arrivano due tegole pesanti: ai box l’ex viola Giovanni Simeone e Ivan Ilic. Il Cholito si è fermato dopo uno scontro di gioco in allenamento e gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva miofasciale del retto femorale sinistro. Problemi anche per Ilic, uscito al 38’ di Inghilterra-Serbia per un trauma distorsivo al ginocchio, con la Serbia che teme una possibile lesione del collaterale.
Lo staff medico granata, in costante contatto con quello della nazionale serba, valuterà l’entità dell’infortunio del centrocampista nelle prossime ore, mentre per Simeone la prognosi verrà definita nei prossimi giorni. Il Torino rischia così di perdere per alcune settimane due elementi fondamentali: il Cholito, attuale capocannoniere granata con 4 gol, e Ilic, che aveva finalmente trovato continuità in mezzo al campo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport
