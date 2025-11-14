Doppia tegola per il Torino: Baroni perde due titolari durante la sosta

La Serie A si ferma per la pausa nazionali e in casa Torino arrivano due tegole pesanti: ai box l’ex viola Giovanni Simeone e Ivan Ilic

La Serie A si ferma per la pausa nazionali e in casa Torino arrivano due tegole pesanti: ai box l’ex viola Giovanni Simeone e Ivan Ilic. Il Cholito si è fermato dopo uno scontro di gioco in allenamento e gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva miofasciale del retto femorale sinistro. Problemi anche per Ilic, uscito al 38’ di Inghilterra-Serbia per un trauma distorsivo al ginocchio, con la Serbia che teme una possibile lesione del collaterale.