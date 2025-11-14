Nela: “De Rossi riparte da una piazza calda. In Italia così c’è Firenze”

Durante un'intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex calciatore di Genoa e Roma, Sebastiano Nela, ha parlato dell'impatto di De Rossi sulla panchina del Grifone facendo un paragone con la Fiorentina:
Spero che inizi qui una lunga carriera. Riparte da una piazza molto calda e con grande senso di appartenenza. In Italia un'altra piazza così può essere Firenze.
