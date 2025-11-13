Sentite Rivera: “I proprietari americani non capiscono nulla di calcio”

Viola News
Commisso
Rivera duro sulle proprietà americane
Redazione VN

Gianni Rivera, ex regista del Milan, è stato intervistato da Tuttosport. Ecco le sue parole sulle proprietà americane in Italia, di cui fa parte anche la Fiorentina di Rocco Commisso:

Non mi piace vedere gli americani padroni del calcio italiano: molti di loro dovrebbero svolgere un altro mestiere. Per fare i presidenti non basta avere i soldi: bisogna anche capire di calcio. A loro, invece, il calcio interessa perché da esso ci guadagnano… I proprietari Americani non tengono alle bandiere e non capiscono di calcio

