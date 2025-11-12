Parlando del Napoli a Radio Marte, Walter Sabatini, accostato anche alla Fiorentina nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni di Daniele Pradè, ha commentato il momento attuale del Bologna di Vincenzo Italiano:
Sabatini: "Il Bologna di questo momento può dire la sua anche per lo scudetto"
La squadra di Vincenzo Italiano ha colpito lo storico direttore sportivo
Il Napoli di adesso lascerà anche dei dubbi per carità, ma affrontare in questo momento il Bologna è davvero complicato. Nella città emiliana c'è una coesione così forte tra società, allenatore, squadra e tifosi che quella felsinea può essere considerata una squadra in lizza anche per lo scudetto.
