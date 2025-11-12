Viola News
Sabatini: “Il Bologna di questo momento può dire la sua anche per lo scudetto”

La squadra di Vincenzo Italiano ha colpito lo storico direttore sportivo
Redazione VN

Parlando del Napoli a Radio Marte, Walter Sabatini, accostato anche alla Fiorentina nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni di Daniele Pradè, ha commentato il momento attuale del Bologna di Vincenzo Italiano:

Il Napoli di adesso lascerà anche dei dubbi per carità, ma affrontare in questo momento il Bologna è davvero complicato. Nella città emiliana c'è una coesione così forte tra società, allenatore, squadra e tifosi che quella felsinea può essere considerata una squadra in lizza anche per lo scudetto.

