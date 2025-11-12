A Roma si sorride, Gasperini: “I tifosi sognino, speriamo in risveglio positivo”

Al TG1 ha parlato il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini. L'allenatore ex Atalanta ha detto:
Le parole del tecnico giallorosso al TG1
I tifosi della Roma devono sognare, consiglio loro di godersi il momento attuale, che è molto bello. Speriamo solo che il risveglio lo sia altrettanto. La squadra e i giocatori ci credono in ogni partita, siamo solamente all'inizio ma quando fai un bel sogno è già qualcosa di buono. Rapporto con i tifosi? Con il tempo ci si conquista l'un l'altro, ci si conosce e ci si apprezza sempre di più. Non è una cosa che si può ottenere solo baciando la maglia. Abbiamo fatto un ottimo lavoro all'inizio, ora stiamo raccogliendo dei buoni frutti ma siamo consapevoli delle difficoltà del campionato.
