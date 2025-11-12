Viola News
Ahi Juve, arenati i discorsi per il rinnovo di Yildiz. Top club alla finestra



Il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus, previsto fino al 2030, si è arenato dopo mesi di trattative senza trovare un compromesso economico. Le divergenze riguardano soprattutto l’ingaggio: il turco, oggi a 1,7 milioni più bonus, chiedeva un adeguamento vicino ai 6 milioni percepiti da Jonathan David, mentre la Juve si è fermata più in basso. La distanza di circa un milione a stagione ha rallentato tutto, spingendo Yildiz a proseguire col contratto attuale, valido fino al 2029. Una situazione che ha attirato l’attenzione di top club europei come Chelsea, Real Madrid e Arsenal, pronti a inserirsi qualora non arrivasse la fumata bianca. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. 

