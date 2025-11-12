Nuovi stadi: anche a Cagliari il progetto entra nel vivo. Tutte le novità

Proprio nella giornata odierna il Ministro dello Sport Andrea Abodi aveva ribadito l'importanza della realizzazione di nuovi impianti, anche e soprattutto in vista di Euro 2032.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
altre news
Come scrive l'Ansa, via libera a Cagliari al progetto del nuovo stadio "Gigi Riva" da 25mila posti con la possibilità di arrivare a 30mila. A darne l'annuncio è il sindaco Massimo Zedda, che ha confermato la chiusura positiva della Conferenza dei servizi decisoria, ovvero l'ultimo passaggio burocratico necessario per il sì finale. Un percorso lungo attraverso passaggi tecnici, studi ambientali e riunioni. Ora, però, come spiega lo stesso primo cittadino, l'iter è concluso anche sotto il profilo delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche.
Il progetto del nuovo stadio cagliaritano entra dunque nella fase operativa: "Procederemo spediti sui prossimi passi - assicura il sindaco - e non appena il Cagliari Calcio trasmetterà il piano economico finanziario aggiornato, si potrà lavorare agli adempimenti per pubblicare la gara internazionale per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione della nuova struttura".
Proprio nella giornata odierna il Ministro dello Sport Andrea Abodi aveva ribadito l'importanza della realizzazione di nuovi impianti, anche e soprattutto in vista di Euro 2032.
© RIPRODUZIONE RISERVATA