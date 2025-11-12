Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Nuovi stadi: anche a Cagliari il progetto entra nel vivo. Tutte le novità

altre news

Nuovi stadi: anche a Cagliari il progetto entra nel vivo. Tutte le novità

Nuovi stadi: anche a Cagliari il progetto entra nel vivo. Tutte le novità - immagine 1
Il capoluogo sardo potrebbe avere nei prossimi il proprio nuovo impianto
Redazione VN

Come scrive l'Ansa, via libera a Cagliari al progetto del nuovo stadio "Gigi Riva" da 25mila posti con la possibilità di arrivare a 30mila. A darne l'annuncio è il sindaco Massimo Zedda, che ha confermato la chiusura positiva della Conferenza dei servizi decisoria, ovvero l'ultimo passaggio burocratico necessario per il sì finale. Un percorso lungo attraverso passaggi tecnici, studi ambientali e riunioni. Ora, però, come spiega lo stesso primo cittadino, l'iter è concluso anche sotto il profilo delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche.

Il progetto del nuovo stadio cagliaritano entra dunque nella fase operativa: "Procederemo spediti sui prossimi passi - assicura il sindaco - e non appena il Cagliari Calcio trasmetterà il piano economico finanziario aggiornato, si potrà lavorare agli adempimenti per pubblicare la gara internazionale per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione della nuova struttura".

LEGGI ANCHE

Proprio nella giornata odierna il Ministro dello Sport Andrea Abodi aveva ribadito l'importanza della realizzazione di nuovi impianti, anche e soprattutto in vista di Euro 2032.

Leggi anche
Sabatini: “Il Bologna di questo momento può dire la sua anche per lo scudetto”
A Roma si sorride, Gasperini: “I tifosi sognino, speriamo in risveglio positivo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA