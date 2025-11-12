Nuovi stadi: anche a Cagliari il progetto entra nel vivo. Tutte le novità

Come scrive l'Ansa, via libera a Cagliari al progetto del nuovo stadio "Gigi Riva" da 25mila posti con la possibilità di arrivare a 30mila. A darne l'annuncio è il sindaco Massimo Zedda, che ha confermato la chiusura positiva della Conferenza dei servizi decisoria, ovvero l'ultimo passaggio burocratico necessario per il sì finale. Un percorso lungo attraverso passaggi tecnici, studi ambientali e riunioni. Ora, però, come spiega lo stesso primo cittadino, l'iter è concluso anche sotto il profilo delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche.