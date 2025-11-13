L'ex giornalista di Sportmediaset, Paolo Bargiggia, ha rilasciato un'intervista a TuttoAtalanta nella quale ha parlato anche dell'ex viola Raffaele Palladino e del momento della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Bargiggia: “Palladino ha idee. Vanoli è un normalizzatore, la Fiorentina ci guadagna”
altre news
Bargiggia: “Palladino ha idee. Vanoli è un normalizzatore, la Fiorentina ci guadagna”
Le parole di Paolo Bargiggia sulla Fiorentina di Vanoli e l'ex Palladino
Penso sia stata una scelta giusta esonerare Juric nella misura in cui ho creduto fosse stata una scelta ancora più sbagliata ingaggiarlo. E' abbastanza curioso che sia stato sostituito con Raffaele Palladino che ha il suo stesso procurato, Beppe Riso. Comunque Palladino è un allenatore con delle idee. A mio avviso ha un approccio un po’ più felpato rispetto a Juric e forse fa un calcio anche più evoluto. Sulla carta è una buona soluzione.
L'esonero di Pioli—
La Fiorentina, sulla carta, non può non guadagnarci perché erano e sono sul fondo del burrone. Vanoli può essere un normalizzatore e la Fiorentina in questo momento della stagione ha bisogno di questo e non di un allenatore tanto evoluto. A Firenze molti giocatori non seguivano più Pioli. Credo basti che la squadra si connetta con le idee dell'allenatore per fare meglio di quello che stanno facendo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA