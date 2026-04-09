Arrivano segnali incoraggianti da Formello in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi. Maurizio Sarri può tornare a sorridere grazie al recupero di alcune pedine importanti.
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Lazio, buone notizie per Sarri: due giocatori recuperati per la Fiorentina
Maurizio Sarri recupera due giocatori per la trasferta di Firenze
Sono infatti rientrati in gruppo sia Patric che Luca Pellegrini, entrambi pienamente ristabiliti e quindi disponibili per la trasferta di Firenze. Due recuperi significativi che garantiscono maggiori opzioni sia nel reparto difensivo sia sulle fasce, ampliando le scelte a disposizione dell’allenatore biancoceleste.
Resta invece in dubbio la presenza di Mattia Zaccagni. L’esterno offensivo continua a lavorare intensamente per recuperare e punta a esserci in una gara così importante. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente, ma la decisione finale verrà presa soltanto a ridosso del match.
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