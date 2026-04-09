Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Lazio, buone notizie per Sarri: due giocatori recuperati per la Fiorentina

altre news

Lazio, buone notizie per Sarri: due giocatori recuperati per la Fiorentina

Sarri
Maurizio Sarri recupera due giocatori per la trasferta di Firenze
Redazione VN

Arrivano segnali incoraggianti da Formello in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi. Maurizio Sarri può tornare a sorridere grazie al recupero di alcune pedine importanti.

Sono infatti rientrati in gruppo sia Patric che Luca Pellegrini, entrambi pienamente ristabiliti e quindi disponibili per la trasferta di Firenze. Due recuperi significativi che garantiscono maggiori opzioni sia nel reparto difensivo sia sulle fasce, ampliando le scelte a disposizione dell’allenatore biancoceleste.

Resta invece in dubbio la presenza di Mattia Zaccagni. L’esterno offensivo continua a lavorare intensamente per recuperare e punta a esserci in una gara così importante. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente, ma la decisione finale verrà presa soltanto a ridosso del match.

Leggi anche
Sammarco: “Non facile dopo la Fiorentina. Bowie? Con i viola è mancata una cosa”
Viviano: “Ranieri vuole gestire Gasperini? Allora non ha capito un ca….”

© RIPRODUZIONE RISERVATA