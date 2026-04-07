La seconda parte di stagione della Roma è stata deludente. L'eliminazione dall'Europa League ed un calo in campionato hanno alimentato la tensione all'interno dell'ambiente. Emiliano Viviano ha attaccato la gestione di Claudio Ranieri, in diretta a Sportium.fun:
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Viviano: “Ranieri vuole gestire Gasperini? Allora non ha capito un ca….”
Emiliano Viviano attacca Claudio Ranieri e la sua gestione del rapporto con Gasperini
"Se il signor Ranieri ha preso Gasperini e oggi si meraviglia dei suoi comportamenti non ha capito un caz… Oppure è stato presuntuoso e ha pensato di poter gestire un uomo di 67 anni. Ranieri non è Gesù Cristo. Pensare di poter gestire Gasperini e pensare che diventa un agnellino al quale imporre le cose è assurdo. Tu sai chi è Gasperini e chi è lo ha dimostrato coi risultati in questi anni dove ha litigato costantemente con tutti i direttori sportivi”.
Viviano conclude: ”Mentre litigava però faceva miracoli, valorizzava giocatori da 0 a 50 milioni e vinceva l’Europa League. Se lo prendi sai cosa può darti e accetti determinate cose altrimenti prendi uno più gestibile"
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