Viviano: “Ranieri vuole gestire Gasperini? Allora non ha capito un ca….”

"Se il signor Ranieri ha preso Gasperini e oggi si meraviglia dei suoi comportamenti non ha capito un caz… Oppure è stato presuntuoso e ha pensato di poter gestire un uomo di 67 anni. Ranieri non è Gesù Cristo. Pensare di poter gestire Gasperini e pensare che diventa un agnellino al quale imporre le cose è assurdo. Tu sai chi è Gasperini e chi è lo ha dimostrato coi risultati in questi anni dove ha litigato costantemente con tutti i direttori sportivi”.