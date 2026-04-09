Paolo Sammarco, allenatore del Verona, ha presentato la partita contro il Torino in conferenza stampa, a pochi giorni dalla sconfitta con la Fiorentina:
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Sammarco: “Non facile dopo la Fiorentina. Bowie? Con i viola è mancata una cosa”
Le parole di Paolo Sammarco sulla sconfitta contro la Fiorentina
Ripartire dopo la Fiorentina? Dobbiamo dare il massimo ed essere professionali. Ricreare un ambiente positivo non è stato facile il giorno dopo, c'era la consapevolezza di aver dato tanto e di aver fatto una buona partita, ma dobbiamo continuare a dare tutto per le prossime gare. Siamo qui a rammaricarci avendo fatto una partita buona con la Fiorentina. Se avessimo fatto quello che ha detto il campo, saremmo stati a 6 punti dalla salvezza.
L'attacco—
Non è facile, gli attaccanti vivono per il gol. Ma l'impegno e la volontà non sono mai mancati. Dobbiamo metterli nelle migliori condizioni, con la Fiorentina lo abbiamo fatto. Bowie? Con la viola gli è mancato il guizzo finale, in un paio di occasioni poteva concludere meglio.
Il futuro—
Sto provando con tutto me stesso ad aiutare il Verona. E' una situazione complicata, non devo essere io a parlarne. Mancano i punti, speravamo tutti di portare un impatto diverso sotto questo punto di vista. Nelle ultime partite la squadra ha mostrato più consapevolezza nella gestione palla ed era un obiettivo.
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