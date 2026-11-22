L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato sia in conferenza stampa ieri che nel prepartita di oggi della gara contro il Venezia a Dazn cercando di scacciare le voci su Antonio Conte, dopo che il tecnico attualmente svincolati aveva riferito, qualche giorno fa, che il cerchio in bianconero secondo lui "si deve ancora chiudere". Di seguito le risposte date dal tecnico toscano, prima in conferenza stampa:

Quando mi è capitato di non allenare sono andato a guardare gli altri allenatori per imparare nuove cose. Sono andato a studiare nuove soluzioni per la mia squadra futura facendolo con totale rispetto per il mio percorso. Senza nessun problema di aspettare un momento opportuno. Io ho sempre agito così.

La risposta data a Dazn

Non voglio aggiungere niente, devo pensare solo al campo, a vincere. Quando alleni la Juventus, se non vuoi i discorsi c'è solo una possibilità: andare in campo e vincere le gare. Tutto questo è normale quando raggiungi un livello in cui sei in tv tutti i giorni.