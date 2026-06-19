Ex obiettivo, Lucca potrebbe tornare in Italia: il Cagliari si informa

Il nome di Lorenzo Lucca torna a essere protagonista del mercato. L'attaccante, che in passato è stato più volte accostato alla Fiorentina , potrebbe ora proseguire la sua carriera al Cagliari . Il club viola aveva seguito con grande interesse il centravanti già ai tempi della sua esperienza al Pisa, arrivando molto vicino al suo acquisto prima che il giocatore scegliesse di trasferirsi all'Ajax. Successivamente, anche durante il periodo all'Udinese, il suo profilo era tornato nei radar della società toscana, che alla fine decise però di puntare su Moise Kean.

Nell'ultima stagione Lucca ha vissuto un'annata divisa in due fasi: nei primi mesi ha vestito la maglia del Napoli, mentre nella seconda parte del campionato si è trasferito in prestito al Nottingham Forest. L'esperienza inglese, tuttavia, non ha portato i risultati sperati e il giocatore è ora destinato a valutare nuove opportunità.