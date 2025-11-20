Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato rinviato a giudizio dal Giudice per le Udienze Preliminari del Tribunale di Roma per falso in bilancio in relazione agli esercizi 2019, 2020, 2021. La motivazione del rinvio a giudizio si ritrova in alcune operazioni sospette come quella relativa all'acquisto di Victor Osimhen e Kostas Manolas. Secondo la Procura il Napoli avrebbe fatto ricorso ad artifici contabili come plusvalenze fittizie. Il processo è fissato per il 2 dicembre 2026.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a De Laurentiis rinviato a giudizio per falso bilancio. Napoli: “C’è stupore”
altre news
De Laurentiis rinviato a giudizio per falso bilancio. Napoli: “C’è stupore”
Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con l’accusa di falso in bilancio relativo agli esercizi 2019, 2020 e 2021
Il Napoli non ha tardato nella risposta pubblicata attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale:
La SSCN esprime stupore e sconcerto per il provvedimento di rinvio a giudizio dal GUP di Roma. Tutte le consulenze tecniche, di altissimo livello, hanno inequivocabilmente provato la correttezza dell’operato della società, sia rispetto alle iscrizioni in bilancio delle operazioni, sia in merito ai trasferimenti dei calciatori. La stessa accusa ha correttamente riconosciuto, nel corso della propria requisitoria, che la SSCN non ha tratto alcun vantaggio dalle operazioni contestate.
La società è serena e fiduciosa rispetto agli esiti del procedimento giudiziario, che comincerà tra oltre un anno - con la prima udienza fissata per il 2 dicembre 2026 - dove certamente la verità sulla vicenda verrà ristabilita. Da sottolineare, inoltre, che in relazione a una contestazione perfettamente sovrapponibile derivata dal medesimo fascicolo di indagine, i pubblici ministeri di Milano hanno già richiesto l’archiviazione del procedimento per l’Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA