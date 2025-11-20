De Laurentiis rinviato a giudizio per falso bilancio. Napoli: “C’è stupore”

Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con l’accusa di falso in bilancio relativo agli esercizi 2019, 2020 e 2021

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato rinviato a giudizio dal Giudice per le Udienze Preliminari del Tribunale di Roma per falso in bilancio in relazione agli esercizi 2019, 2020, 2021. La motivazione del rinvio a giudizio si ritrova in alcune operazioni sospette come quella relativa all'acquisto di Victor Osimhen e Kostas Manolas. Secondo la Procura il Napoli avrebbe fatto ricorso ad artifici contabili come plusvalenze fittizie. Il processo è fissato per il 2 dicembre 2026.