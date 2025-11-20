Tegola Lazio, ecco i tempi per Rovella: salta la Fiorentina e gennaio?

Operazione riuscita per Nicolò Rovella: oggi il centrocampista della Lazio è stato sottoposto a un intervento per risolvere il problema legato alla pubalgia. Questo il comunicato ufficiale del club: "Nel pomeriggio il tesserato Nicolò Rovella è stato sottoposto a un’operazione chirurgica per una Groin Pain bilaterale, risultata resistente ai trattamenti conservativi. L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore osserverà alcuni giorni di riposo, per poi riprendere in modo graduale il percorso riabilitativo programmato dallo staff medico, finalizzato a un recupero il più rapido ed efficace possibile".
Rovella operato per pubalgia: intervento riuscito, stop di circa 45 giorni. Il centrocampista rischia di saltare anche Lazio-Fiorentina del 7 gennaio
I tempi di recupero stimati sono di circa 45 giorni: il suo 2025 calcistico è dunque già terminato e rientrerà solamente all’inizio del nuovo anno. Inoltre, con questa tabella di marcia, Rovella è in forte dubbio per la sfida del 7 gennaio Lazio-Fiorentina e rischia concretamente di doverla saltare.
