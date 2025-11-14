De Laurentiis: “Le Nazionali ci sfasciano i giocatori. Servono risarcimenti”

Uno dei temi ricorrenti nelle soste per le Nazionali sono gli infortuni. In particolare Aurelio De Laurentiis da anni perora la sua causa. Il patron del Napoli ha parlato al Centro Congressi della Federico II, questo il suo attacco:
Aurelio de Laurentiis e la sua battaglia sugli infortunati. Il patron del Napoli attacca la Fifa e la Uefa
"Ho prestato Rrahmani ed è tornato sfasciato, Anguissa è tornato sfasciato. Non si può andare avanti così. Quando ci sono i campionati devo arrivare fino alla fine senza interruzioni, bisogna avere meno squadre, fare meno partite. I giocatori prendono uno stipendio dalle società e le società devono poter decidere se mandarli nelle Nazionali o no. Se un giocatore si infortuna in Nazionale, si deve riaprire una finestra di mercato e ci devono risarcire. Ma sembra che alla Fifa e all'Uefa dei campionati nazionali non interessi nulla"
