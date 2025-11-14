Buone notizie per Palladino. Contro la Fiorentina riavrà un fedelissimo di Gasp

C'è molta attesa attorno all'Atalanta di Raffaele Palladino. Il tecnico ex Fiorentina è uno dei discepoli di Gasperini, anche se negli anni ha dimostrato di essere molto più malleabile del suo maestro. L'esperienza di Ivan Juric a Bergamo si è rivelata fallimentare, e tocca proprio a Palladino risollevare le sorti della Dea. La prima sfida casalinga della sua gestione sarà proprio contro la Fiorentina. Una gara che Palladino potrà affrontare con un gradito ritorno, quello di Sead Kolasinac. Il bosniaco si era fatto male al ginocchio lo scorso aprile, contro la Lazio. L'ex Arsenal non è ancora sceso in campo in questo campionato, ma è stato convocato dalla sua Bosnia. Per questo, come scrive la Gazzetta dello Sport, Palladino potrebbe utilizzarlo dopo la sosta. Kolasinac è stato un perno per Gasperini, che lo ha adattato con successo al ruolo di centrale, sfruttando la sua fisicità ed il suo carisma.