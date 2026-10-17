Ecco la lista dei convocati del Como per la trasferta di Firenze
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Il Como ha reso nota la lista dei convocati per la trasferta di Firenze. Emergenza in attacco per Cesc Fabregas che perde Diao e l'ex Kean:
Butez, Vigorito, Sanchez, Kempf, Valle, Ramon, Dossena, Kaiki, Goldaniga, Couto, Smolcic, Kambwala, Chalobah, Perrone, Milla, Da Cunha, Caqueret, Lahdo, Baturina, Ricci, Liberali, Douvikas, Paz, Rodriguez, Addai
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