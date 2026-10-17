Fabregas perde anche Assane Diao per la gara contro la Fiorentina al Franchi
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Continuano le brutte notizie in casa Como. Cesc Fabregas perde anche Assane Diao. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra, rimediata in occasione della sfida contro il Feyenoord in Champions League.
L'attaccante, dunque, non prenderà parte alla trasferta di Firenze. Un'altra assenza per il tecnico del Como che si aggiunge a quella dell'ex viola Moise Kean.
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