Fabregas perde anche Assane Diao per la gara contro la Fiorentina al Franchi

Redazione VN
Vanoli

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Continuano le brutte notizie in casa Como. Cesc Fabregas perde anche Assane Diao. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra, rimediata in occasione della sfida contro il Feyenoord in Champions League.

L'attaccante, dunque, non prenderà parte alla trasferta di Firenze. Un'altra assenza per il tecnico del Como che si aggiunge a quella dell'ex viola Moise Kean.

Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2

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