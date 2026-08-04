Pomeriggio da incubo per il Genoa di Daniele De Rossi, travolto con un pesantissimo 10-1 dal Bournemouth.

Nel maxi test a porte chiuse da 120 minuti complessivi — suddiviso eccezionalmente in quattro tempi da mezz'ora ciascuno per ruotare interamente le rose —, i rossoblù sono crollati alla distanza. Dopo l'1-0 iniziale firmato da Scott al 13' e il momentaneo pareggio di Mikael Ellertsson in avvio di secondo quarto al 52', la squadra si è letteralmente dissolta incassando una valanga di reti.

Tra doppietta su rigore di Justin Kluivert, acuti di Truffert, Brooks, Jebbison e la doppietta di Unal nei quarti finali, l'amichevole si è trasformata in un vero e proprio tiro al bersaglio per le Cherries.