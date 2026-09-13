Il direttore sportivo del Bologna sull'attaccante Roberto Piccoli

Redazione VN
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Il ds del Bologna, Marco Di Vaio, è intervenuto ai microfoni di DAZN dove si è espresso sul potenziale dell'attaccante Roberto Piccoli:

Per me non ha ancora espresso a pieno le sue potenzialità, può andare in doppia cifra per altri anni. Conosce il campionato italiano e può sviluppare le sue qualità nella nostra squadra.
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