Il direttore sportivo del Bologna sull'attaccante Roberto Piccoli
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Il ds del Bologna, Marco Di Vaio, è intervenuto ai microfoni di DAZN dove si è espresso sul potenziale dell'attaccante Roberto Piccoli:
Per me non ha ancora espresso a pieno le sue potenzialità, può andare in doppia cifra per altri anni. Conosce il campionato italiano e può sviluppare le sue qualità nella nostra squadra.
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