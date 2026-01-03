Baroni non si sbilancia su Casadei: “Zero problemi con lui”

Viola News
Baroni
Il tecnico del Torino fa il punto sul suo centrocampista
Redazione VN

Quello di Cesare Casadei è uno dei nomi finiti in orbita Fiorentina per rinforzare il centrocampo viola. A proposito dell'ex Inter e Chelsea ha parlato il tecnico del Torino Marco Baroni in conferenza stampa prima del match col Verona:

Non c'è nessun problema con Casadei, c'è un confronto costante. Ha avuto un momento di appannamento che in un giovane ci sta. Stiamo lavorando da interno di sinistra, Casadei conosce il percorso e lavora per tornare in campo. E' pronto

