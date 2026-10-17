L'attaccante dell'Atalanta è costretto a un lungo stop, difficile vederlo contro la Fiorentina

Redazione VN
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Brutte notizie per Giacomo Raspadori che è costretto a un lungo stop. L'attaccante, uscito in occasione della sfida di Conference League contro il Pafos, ha rimediato un risentimento muscolare dopo aver calciato un rigore.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra che lo terrà lontano dal campo per circa 20 giorni. Con ogni probabilità Raspadori salterà la sfida contro la Fiorentina, in programma il 29 ottobre.

Il comunicato dell'Atalanta:

Gli esami strumentali effettuati a Giacomo Raspadori, hanno evidenziato una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.
Raspadori

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