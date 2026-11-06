Aquilani verso la Roma dopo il k.o. con la Fiorentina: "Errori evitabili e morale basso, ora serve più attenzione e conta l'uomo".

Redazione VN
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Alberto Aquilani è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match fra la Roma e il suo Sassuolo tornando anche sul match perso contro la Fiorentina:

È una sfida importante anche per quello che rappresenta la mia persona e mi sarebbe piaciuto tornare all'Olimpico con un umore differente ma bisogna essere uomini e guardare in faccia la realtà e bisogna prepararla andando ad analizzare le cose che possiamo migliorare. C'è l'aspetto tattico sicuramente ma bisogna crescere e aumentare la percezione del pericolo perché stiamo pagando a caro prezzo degli errori evitabili. Il gol con la Fiorentina nel primo tempo non lo puoi prendere, manca un minuto, sei in 10 dentro l'area contro 2 della Fiorentina e quel gol è stata una mazzata, probabilmente ci manca un po' di morale. Poi la partita dura 90 minuti, si può perdere in un determinato modo, ma poi devi mettere dentro tante cose e conta più l'uomo che il calciatore
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