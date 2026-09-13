Ignazio Abate è tornato a parlare della vittoria contro la Fiorentina
Bello vedervi così uniti e calati nella mentalità richiesta. Avanti ragazzi viola
Ignazio Abate, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, è tornato sulla vittoria del suo Torino a Firenze:
La gara contro la Roma sarà un bel banco di prova. La vittoria di Firenze ci ha dato leggerezza e consapevolezza, i ragazzi credono in ciò che fanno ma c'è tanto da migliorare. Domani troviamo una squadra forte, che vive un momento brillante e che ha grandi individualità. Vlasic? Contro la Fiorentina ottima gara, è migliorato ancora.
Modulo
Bisogna difendere in 10 e attaccare in 10. Domani serve una fase difensiva di livello, la rabbia di non prendere gol e pensare in negativo in fase difensiva. Andiamo avanti sui segnali di positivi di Firenze abbiamo vinto, ma non abbiamo fatto nulla.
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