"Zero gradi nel bicchiere, 100 gradi sugli spalti": l'iniziativa a contorno della partitissima
VIDEO - Vanoli: "L'anno scorso troppi punti buttati. Ora stiamo bene"
In occasione della sfida di Serie A fra Fiorentina e Juventus, valida per l'undicesima giornata di campionato, i giovani dell'associazione Contatti ETS distribuiranno alcoltest monouso gratuiti.
L'iniziativaL'obiettivo del progetto “Non facciamo le Testadalkol" (oltre 70.000 studenti raggiunti dal 2006) è chiaro: prima di guidare auto, moto o bici, testarsi è un dovere e un gesto di civiltà per proteggere se stessi e gli altri.
Rispettiamo la Legge, scegliamo la vita e viviamo il tifo in sicurezza!
Info e contatti stampa: [email protected] | WhatsApp: 3486060594.
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