In occasione della sfida di Serie A fra Fiorentina e Juventus, valida per l'undicesima giornata di campionato, i giovani dell'associazione Contatti ETS distribuiranno alcoltest monouso gratuiti.

L'iniziativa

L'obiettivo del progetto “Non facciamo le Testadalkol" (oltre 70.000 studenti raggiunti dal 2006) è chiaro: prima di guidare auto, moto o bici, testarsi è un dovere e un gesto di civiltà per proteggere se stessi e gli altri.

Rispettiamo la Legge, scegliamo la vita e viviamo il tifo in sicurezza!

Info e contatti stampa: [email protected] | WhatsApp: 3486060594.