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Abodi sull’inchiesta Rocchi: “Conseguenze inevitabili in caso di responsabilità”

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Abodi interviene con fermezza sull'inchiesta che coinvolge i vertici dell'AIA e in particolare il capo designatore Rocchi
Redazione VN

"C’è solo un modo per tutelare il sistema sportivo in tutte le sue articolazioni e rispettare i tifosi, gli appassionati e gli innamorati dello sport, a partire dal calcio: trasparenza, tempestività e parità di trattamento quando si affrontano ipotesi di inosservanza delle norme sportive, tanto più quando hanno possibili risvolti penali. E farlo sempre e con chiunque!". Comincia così il messaggio del Ministro dello Sport Andrea Abodi in merito a quanto emerge sull'inchiesta che accusa il capo designatore Gianluca Rocchi di concorso in frode sportiva per quanto accaduto nel campionato 2024/25 e in particolare in Udinese-Parma.

Aspetto grave

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Leggo, come tutti voi, i risvolti che stanno emergendo sull'indagine della Procura di Milano, partita dalla denuncia di un ex tesserato dell’Associazione Italiana Arbitri. Lasciando all'autorità giudiziaria il compito di svolger il proprio lavoro e senza voler entrare nel merito dell'operato del designatore della Can Rocchi, l'aspetto più grave che emerge è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all'interno del sistema calcistico. Finora, nessun riscontro pubblico, così come non sappiamo chi abbia ricevuto la denuncia e quale organo sia stato investito della questione per verificarne la sussistenza.

Il monito di Abodi

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Mi aspetto, quindi, di ricevere formalmente dal CONI, prima possibile, informazioni in merito alla vicenda. Nel caso in cui fossero accertate responsabilità, non potranno non esserci conseguenze.

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