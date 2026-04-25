"C’è solo un modo per tutelare il sistema sportivo in tutte le sue articolazioni e rispettare i tifosi, gli appassionati e gli innamorati dello sport, a partire dal calcio: trasparenza, tempestività e parità di trattamento quando si affrontano ipotesi di inosservanza delle norme sportive, tanto più quando hanno possibili risvolti penali. E farlo sempre e con chiunque!". Comincia così il messaggio del Ministro dello Sport Andrea Abodi in merito a quanto emerge sull'inchiesta che accusa il capo designatore Gianluca Rocchi di concorso in frode sportiva per quanto accaduto nel campionato 2024/25 e in particolare in Udinese-Parma.