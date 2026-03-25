VIOLA NEWS altri campionati mondiali Verso Italia-Irlanda del Nord: Bastoni in gruppo, dubbio sulla fascia destra
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Verso Italia-Irlanda del Nord: Bastoni in gruppo, dubbio sulla fascia destra
Le ultime verso lo spareggio
Terminato l'allenamento della vigilia per l'Italia, con Bastoni che è tornato ad allenarsi in gruppo: Gattuso dovrà decidere se schierarlo o meno dal 1'. Altrimenti pronti Gatti o Buongiorno. Tonali, Calafiori e Mancini totalmente a disposizione. Scamacca nella giornata odierna ha provato qualche allungo: vuole restare in Azzurro fino alla fine del ritiro e magari essere a disposizione per un'eventuale finale.