La Fiorentina ha a disposizione 3 gare (e 9 punti) per cercare di chiudere il girone d'andata a quota 18 punti. Nel caso in cui la squadra viola non dovesse riuscire a conquistare almeno 7 punti nei confronti diretti contro Parma, Cremonese e Lazio, quello attuale diventerebbe il peggior girone d'andata della storia della Fiorentina in Serie A. Nell'inverosimile casualità, poi, in cui la squadra di Vanoli non riuscisse a conquistare almeno 2 punti nelle prossime 3 partite, il girone d'andata di questa stagione diventerebbe il peggiore in assoluto della storia gigliata in quanto risulterebbe inferiore anche di quello dell'annata 1928-29, in cui la Fiorentina, ancora biancorossa, terminò all'ultimo posto il girone B del campionato di Divisione Nazionale (ultimo torneo prima della Serie A a girone unico). Nella tabella sottostante potete leggere i peggiori gironi d'andata della storia della Fiorentina. Da evidenziare come nelle attuali 3 peggiori annate di questa graduatoria (cioè 1928-29, 2001-02 e 1937-38) la squadra gigliata sia poi sempre retrocessa al termine del campionato.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS statistiche Vietati passi falsi per evitare il peggior girone d’andata della storia viola
i peggiori gironi di andata
Vietati passi falsi per evitare il peggior girone d’andata della storia viola
La Fiorentina non ha mai avuto un rendimento così basso nella storia della Serie A. I viola rischiano di stabilire un altro record negativo nel corso di questa stagione
|I PEGGIORI GIRONI D'ANDATA DELLA STORIA DELLA FIORENTINA
|Anno
|Serie
|Posiz.
|Punti
|%
|28-29
|Div. Naz. (Gir. B)
|16° su 16
|5 su 30
|16,7%
|25-26
|Serie A
|20° su 20
|9 su 48
|18,8%
|01-02
|Serie A
|17° su 18
|14 su 51
|27,5%
|37-38
|Serie A
|13° su 16
|9 su 30
|30,0%
|77-78
|Serie A
|14° su 16
|10 su 30
|33,3%
|70-71
|Serie A
|14° su 16
|11 su 30
|36,7%
|86-87
|Serie A
|12° su 16
|11 su 30
|36,7%
|20-21
|Serie A
|12° su 20
|21 su 57
|36,8%
|11-12
|Serie A
|14° su 20
|22 su 57
|38,6%
|46-47
|Serie A
|16° su 20
|15 su 38
|39,5%
|39-40
|Serie A
|13° su 16
|12 su 30
|40,0%
|04-05
|Serie A
|12° su 20
|23 su 57
|40,4%
|10-11
|Serie A
|12° su 20
|23 su 57
|40,4%
|89-90
|Serie A
|11° su 18
|14 su 34
|41,2%
|79-80
|Serie A
|13° su 16
|13 su 30
|43,3%
© RIPRODUZIONE RISERVATA