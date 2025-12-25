Viola News
Vietati passi falsi per evitare il peggior girone d’andata della storia viola

La Fiorentina non ha mai avuto un rendimento così basso nella storia della Serie A. I viola rischiano di stabilire un altro record negativo nel corso di questa stagione
Roberto Vinciguerra
La Fiorentina ha a disposizione 3 gare (e 9 punti) per cercare di chiudere il girone d'andata a quota 18 punti. Nel caso in cui la squadra viola non dovesse riuscire a conquistare almeno 7 punti nei confronti diretti contro Parma, Cremonese e Lazio, quello attuale diventerebbe il peggior girone d'andata della storia della Fiorentina in Serie A. Nell'inverosimile casualità, poi, in cui la squadra di Vanoli non riuscisse a conquistare almeno 2 punti nelle prossime 3 partite, il girone d'andata di questa stagione diventerebbe il peggiore in assoluto della storia gigliata in quanto risulterebbe inferiore anche di quello dell'annata 1928-29, in cui la Fiorentina, ancora biancorossa, terminò all'ultimo posto il girone B del campionato di Divisione Nazionale (ultimo torneo prima della Serie A a girone unico). Nella tabella sottostante potete leggere i peggiori gironi d'andata della storia della Fiorentina. Da evidenziare come nelle attuali 3 peggiori annate di questa graduatoria (cioè 1928-29, 2001-02 e 1937-38) la squadra gigliata sia poi sempre retrocessa al termine del campionato.

I PEGGIORI GIRONI D'ANDATA DELLA STORIA DELLA FIORENTINA
AnnoSeriePosiz.Punti%
28-29Div. Naz. (Gir. B)16° su 165 su 3016,7%
25-26Serie A20° su 209 su 4818,8%
01-02Serie A17° su 1814 su 5127,5%
37-38Serie A13° su 169 su 3030,0%
77-78Serie A14° su 1610 su 3033,3%
70-71Serie A14° su 1611 su 3036,7%
86-87Serie A12° su 1611 su 3036,7%
20-21Serie A12° su 2021 su 5736,8%
11-12Serie A14° su 2022 su 5738,6%
46-47Serie A16° su 2015 su 3839,5%
39-40Serie A13° su 1612 su 3040,0%
04-05Serie A12° su 2023 su 5740,4%
10-11Serie A12° su 2023 su 5740,4%
89-90Serie A11° su 1814 su 3441,2%
79-80Serie A13° su 1613 su 3043,3%

 

