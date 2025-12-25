Vietati passi falsi per evitare il peggior girone d’andata della storia viola

La Fiorentina non ha mai avuto un rendimento così basso nella storia della Serie A. I viola rischiano di stabilire un altro record negativo nel corso di questa stagione

La Fiorentina ha a disposizione 3 gare (e 9 punti) per cercare di chiudere il girone d'andata a quota 18 punti. Nel caso in cui la squadra viola non dovesse riuscire a conquistare almeno 7 punti nei confronti diretti contro Parma, Cremonese e Lazio, quello attuale diventerebbe il peggior girone d'andata della storia della Fiorentina in Serie A. Nell'inverosimile casualità, poi, in cui la squadra di Vanoli non riuscisse a conquistare almeno 2 punti nelle prossime 3 partite, il girone d'andata di questa stagione diventerebbe il peggiore in assoluto della storia gigliata in quanto risulterebbe inferiore anche di quello dell'annata 1928-29, in cui la Fiorentina, ancora biancorossa, terminò all'ultimo posto il girone B del campionato di Divisione Nazionale (ultimo torneo prima della Serie A a girone unico). Nella tabella sottostante potete leggere i peggiori gironi d'andata della storia della Fiorentina. Da evidenziare come nelle attuali 3 peggiori annate di questa graduatoria (cioè 1928-29, 2001-02 e 1937-38) la squadra gigliata sia poi sempre retrocessa al termine del campionato.