Sorteggio UEFA – Spariscono le “palline” (e non solo a causa di una magia)

A Monaco è in corso il sorteggio delle gare valide per i gironi unici di Europa League e Conference League. La novità è rappresentata dal fatto che gli accoppiamenti "analogici" siano stati sostituiti dal procedimento digitale. Niente più urne e niente più palline, ma solo un "clic". A rappresentare bene questa triste novità ci ha pensato un mago illusionista all'inizio delle operazioni.