A Monaco è in corso il sorteggio delle gare valide per i gironi unici di Europa League e Conference League. La novità è rappresentata dal fatto che gli accoppiamenti "analogici" siano stati sostituiti dal procedimento digitale. Niente più urne e niente più palline, ma solo un "clic". A rappresentare bene questa triste novità ci ha pensato un mago illusionista all'inizio delle operazioni.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS statistiche Sorteggio UEFA – Spariscono le “palline” (e non solo a causa di una magia)
statistiche
Sorteggio UEFA – Spariscono le “palline” (e non solo a causa di una magia)
Importante, quanto discutibile, novità introdotta dalla UEFA nel corso di questa stagione
Per conoscere le avversarie della Fiorentina dobbiamo attendere ancora qualche minuto. Ricordiamo che la squadra viola parteciperà al sorteggio nell'urna delle teste di serie [LEGGI L'ELENCO COMPLETO DIVISO PER LE 6 FASCE]. Da evidenziare il fatto che, oltre la metà delle squadre che disputeranno il girone unico di Conference League, occupi nel ranking UEFA una posizione inferiore al 130° posto!
© RIPRODUZIONE RISERVATA