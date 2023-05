Serve l’impresa storica: le rimonte della Fiorentina in Europa sono poche

Nei confronti diretti in turni con gare di andata e ritorno a livello europeo raramente la Fiorentina è riuscita a ribaltare la sconfitta subita nei primi 90 minuti. Considerando anche le manifestazioni non UEFA sono 17 i precedenti che hanno visto i viola chiudere in svantaggio la gara d'andata, riuscendo in soli 4 casi a passare al turno successivo. L'ultimo, in ordine di tempo, risale alla Coppa UEFA 1989-90, quando la squadra di Giorgi, dopo essere stata sconfitta 1-0 a Madrid dall'Atletico nell'andata dei trentaduesimi, il 27 settembre 1989 riuscì ad imporsi 1-0 sui "colchoneros" a Perugia nel ritorno (gol di Buso) e a passare ai sedicesimi grazie ai calci di rigore. In precedenza c'era riuscita anche nel 1968-69 contro l'Hansa Rostock in Coppa delle Fiere, nel 1966-67 contro il First Wien in Coppa Mitropa e nel 1961-62 in Coppa delle Coppe contro la Dinamo Zilina ai quarti di finale.