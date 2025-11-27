Nel corso dell'anno solare 2025 la Conference League ha rappresentato un discreto ostacolo per il rendimento della Fiorentina in campionato. Non si tratta di un'opinione, ma di una statistica abbastanza eloquente: nelle 10 gare di campionato disputate 3 o 4 giorni dopo l'impegno della Fiorentina in Conference League la squadra viola ha ottenuto una media di solo 0,8 punti a partita, frutto di un solo successo (contro la Juventus), 5 pareggi e 4 sconfitte. Nel corso di questa stagione la Fiorentina ha raccolto solo 4 punti (4 pareggi) nelle 5 gare disputate in campionato dopo gli impegni infrasettimanali di Conference League, senza mai cogliere un successo e confermando, di fatto, la media di 0,8 punti a incontro. Abbastanza superfluo evidenziare come la proiezione finale degli 0,8 punti di media a partita producano un totale di soli 30 punti, quota ampiamente da retrocessione ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA